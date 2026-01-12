Tekirdağ’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 12 Ocak 2026 Pazartesi Tekirdağ’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Tekirdağ’ın Malkara ve Şarköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kırsal mahallelerdeki okullar ile taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.