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Tekirdağ'da kar yağışı başladı, İstanbul'a doğru geliyor!

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı bölgeyi etkisi altına almaya başladı.

12.01.2022 - 00:10 |
Tekirdağ'da kar yağışı başladı, İstanbul'a doğru geliyor!

Meteoroloji yetkilileri tarafından günlerdir yapılan uyarının ardından kar yağışı Malkara’da başladı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece geç saatlerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile beraber şehir trafiğindeki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Balkanlar üzerinden ülkeye giriş yapan kar yağışı İstanbul'a doğru ilerlerken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

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