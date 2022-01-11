Meteoroloji'den art arda uyarılar! 12 derece birden düşecek!

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden edinilen bilgiye göre, Eskişehir, Bilecik, Bursa ve Kütahya illerinin yer aldığı bölge genelinde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren hissedilir şekilde 6 ila 12 derece azalacağı, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile Çarşamba gününden itibaren yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Eskişehir il merkezinde yüksek kesimlerde kar, Perşembe günü ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü en düşük 3, en yüksek 5 derece, perşembe günü en düşük eksi 3, en yüksek -1 derece, Cuma günü en düşük -4, en yüksek 1 derece, cumartesi günü en düşük -4, en yüksek 3 derece, Pazar günü ise en düşük -3, en yüksek 2 derece olacak.

ANKARA

Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını belirterek 12 Ocak Çarşamba günü yağmur, sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, 13 Ocak Perşembe günü ise hafif kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği'nden 'soğuk ve yağışlı hava uyarısı' yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 12 Ocak Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı, hafta sonuna kadar da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; 12 Ocak Çarşamba günü genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, 13 Ocak Perşembe günü ise hafif kar şeklinde olması beklendiğinden, hava şartlarının getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

AYDIN

Aydın’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede düşmeye başlayacak. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12C) azalmayla birlikte mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düşeceği, halen sağanak yağmur şeklinde devam etmekte olan yağışların ise yarın itibariyle hafifleyerek akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi ve yağışlı havanın gece saatlerinde bölgemizi terk etmesi beklenmektedir. Sıcaklık düşüşüyle birlikte kırsal kesimde gece sıcaklıkları il merkezlerinden daha düşük seyredeceğinden Çarşamba, Perşembe ve Cuma geceleri tarımsal faaliyetlere devam eden vatandaşlarımızın zirai don olayı, sürücülerimizin karayollarında buzlanma olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

BALIKESİR

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Balıkesir için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Değerlendirmede çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışının başlayacağı ve pazar gününe kadar kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan hava değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmayla birlikte mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düşecek. Halen sağanak yağmur şeklinde devam etmekte olan yağışların, yarın (12.01.2022 Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Balıkesir’in kuzey ve batısında (Ege kıyıları hariç) akşam saatlerinden itibaren il genelinin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Balıkesir il merkezi için en düşük/en yüksek hava sıcaklıkları; Çarşamba 3/5, Perşembe -1/2, Cuma -2/5, Cumartesi -4/8, Pazar 0/7 derece olarak tahmin ediliyor. Yağışların batı (Edremit’in yüksek kesimleri, Gönen ve Balya) ilçelerinde kuvvetli poyraz ile birlikte yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.”

DENİZLİ

Denizli’nin Çameli ilçesine 2022 yılının ilk karı yoğun sisin ardından düştü. Görüş mesafesinin zaman zaman kısaldığı yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

Denizli’nin Çameli ilçesinde yer yer yağan yağışının ardından etkili olan yoğun sisle beraber 2022 yılının ilk karı yağdı. Yüksek kesimlerde etkili olduğu kar yağışına iş çıkışı yakalanan sürücüler görüş mesafesinin kısaldığı yolda zorluk çekti. İlçe merkezinde kısa süre sonra beyaz örtü oluşturan karın keyfini doyasıya yaşayan çocuklar, böylelikle yılın ilk karıyla tanışmış oldu. Çameli Belediyesi ekipleri yolların kapanmasına karşın önlemleri alarak hazır halde beklemeye geçti. Yağan karın ardından ilçede kartpostallık görüntü oluştu.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

Yurt genelinde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı, hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile çarşamba gününden itibaren yağışların; Marmara Bölgesi’nden başlayarak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.