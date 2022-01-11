Kar bu gece geliyor! Meteoroloji son dakika olarak duyurdu, yoğun kar yağışı başlıyor, İstanbul'da günlerce...

Kar uyarıları peş peşe geldi. Günler öncesinden İstanbul'da etkili olacak kar yağışı ile ilgili tarih verildi. Bu gece başlıyor. Kar yağışı İstanbul'un yanı başında kadar geldi.

Edirne, Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisi altına girdi. Öğleden sonra yağmurla birlikte başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Zaman zaman yerini yağmura bırakan kar yağışının gece ve yarın da yer yer etkili olması bekleniyor. Karayolları ve belediye ekipleri kar yağışına karşı önlemlerini artırdı.

Vatandaşlar, yağışın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kar yağışını beklediklerini belirten Ömer Tuzcu, "Beklediğimiz bir kar yağışı ve nihayet yağdı. Bu kar çiftçimiz için çok önemli. Bereketiyle gelir inşallah, yaşanan kuraklıkların ardından eksilen yer altı sularımızda yükselme olur" dedi.

Güliz Baltacı da, "Akşam yağmasını bekliyorduk ama gündüz yağdı. Özlediğimiz kar nihayet yağdı. Kışın geldiğini anladık" diye konuştu.

KAR İSTANBUL’A GELİYOR!

Avrupa Orta Vadeli Tahminler Merkezi'nin Çarşamba ve Perşembe günleri için Türkiye ve çevresinde beklediği kar yüksekliği tahmini, İstanbul'un her yerinde olmasa da büyük kısmında beklentilerimize uygun olarak 1-5 cm arası bir kar örtüsü tahmini var

'GECE GEÇ SAATLERE KADAR DIŞARIDA KALMAYIN'

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yağacak kar için uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şen, “Bugün Marmara ve Kuzey Ege de Poyraz (kuzey-doğu) yönden kuvvetli rüzgar var. Zaman zaman fırtınaya dönüşebilir. Bu bölgedeki deniz ulaşımı aksayabilir. Bugün Marmara, İç Anadolu Orta ve Batı Karadeniz Ege ve Akdeniz’de yağmur var” dedi.

Prof. Dr. Şen, “Gece Trakya'da karla karışık yağmur, kar yağışına dönüşecek. Muğla ve Antalya çevrelerinde gene kuvvetli yağışlar görülüyor, Toroslarda kar var. Sıcaklıklar batıda azalmaya devam ediyor" dedi.

İstanbul için uyarıda bulunan Şen, "İstanbul’da bugün poyraz fırtına hızında. Yağmur akşam saatlerinde şiddetlenecek. Sıcaklık 10 derece, gece 3 derece, yarın 4 derece. Geç saatlere kadar dışarıda kalmayın. Yarın ve perşembe günü kar var. Anadolu yakasında daha çok. Gece örtü yapar. Kar yağışı yarın Marmara’da (doğusu yarın akşam) Batı Karadeniz, İç ve İç Anadolu’nun kuzeyinde doğuda olur. Perşembe günü kar yağışı daha geniş alana yayılacak. Cumartesi de kar var” şeklinde konuştu.