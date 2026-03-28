Tekirdağ'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 15.40 sıralarında Muratlı Çevreyolu Kırkkepenekli Kavşağı’nda meydana geldi. 39 plakalı araç ile 59 plakalı aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Aliye I. (51), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı olduğu öğrenilen Rıdvan B. (32) ise hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek, olay yerinde kaldı.

Bölge Trafik Şube ekipleri kaza sonrası yol üzerinde trafik güvenliğini sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.