Tekirdağ'da halk jüri oldu, en iyi keçi peynirini vatandaş seçti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün katkılarıyla organize edilen festivalde, farklı üreticilere ait keçi peynirleri stantlarda sergilendi. Yarışma kapsamında 9 üreticinin hazırladığı peynirler numaralandırılarak ziyaretçilere sunuldu.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, peynirlerin tadımını yaptıktan sonra en çok beğendikleri ürünün numarasını yazarak oy kullandı. Yoğun ilgi gören yarışmada katılımcılar, lezzet ve aroma açısından değerlendirme yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren oylama sürecinin ardından yapılan sayımda, Feray Zambak'a ait keçi peyniri en yüksek oyu alarak birinci oldu. Yarışma, yerel üretimin desteklenmesi ve geleneksel lezzetlerin tanıtılması açısından dikkat çekti.