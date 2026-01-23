Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
23.01.2026 - 00:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tekstil atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'ndeki tekstil atık geri dönüşüm tesisinde çıktı. Tesisten yükselen alevleri fark eden çalışanların ihbarıyla, adrese jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tesisi saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Bu sırada jandarma ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yangında, tesisin büyük bölümü zarar gördü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmasını sürdürürken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

