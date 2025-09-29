Tekirdağ'da facia gibi kaza! Kamyon işçileri taşıyan servise çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

GAZETE VATAN ANA SAYFA
29.09.2025 - 17:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ, (DHA)-

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyon ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'ndeki Avrupa Serbest Bölgesi kara yolunda meydana geldi. Kamyon ile fabrika personelini taşıyan minibüs çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

