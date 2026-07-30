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Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı! İki ilçede kritik karar

30.07.2026 - 13:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)

Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı! İki ilçede kritik karar

Tekirdağ'ın Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde olumsuz deniz ve hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Yetkililer, vatandaşları can güvenliği için uyarılara uymaya çağırdı.

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Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısındaki Saray ile Marmara Denizi kıyısındaki Süleymanpaşa ilçelerinde bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ve Süleymanpaşa ilçelerimiz sınırları içerisinde 30 Temmuz 2026 Perşembe (bugün) 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

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