Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı! İki ilçede kritik karar
30.07.2026 - 13:22Güncellenme Tarihi:
Tekirdağ'ın Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde olumsuz deniz ve hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Yetkililer, vatandaşları can güvenliği için uyarılara uymaya çağırdı.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Tekirdağ Valiliği, Karadeniz kıyısındaki Saray ile Marmara Denizi kıyısındaki Süleymanpaşa ilçelerinde bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi maksadıyla Saray ve Süleymanpaşa ilçelerimiz sınırları içerisinde 30 Temmuz 2026 Perşembe (bugün) 1 gün süreyle denize girişler yasaklanmıştır" denildi.