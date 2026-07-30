Gezgin arıcıların eylül heyecanı başladı: Faraşin Yaylası'nda yağış bereketi: 2 bin 625 rakımda bal verimi rekora koşuyor

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Yaylada hem verim hem de kalitenin arttığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:



"Faraşin, çok güzel bir yayla, güzel bal alıyoruz. Burada binlerce çiçek çeşidi var, onun için burayı tercih ediyoruz. Burada verim daha çok. Sonbahara kadar yeşil kalıyor, çiçek ve ot bitmiyor. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Bu yıl iyi bir verim bekliyoruz."