MUSKİ'den Fethiye ve Dalaman'a dev altyapı yatırımı: 3 bin metrelik içme suyu hattı yenileniyor!

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Dalaman Sabunlu Mahalle Muhtarı Baki Varol, mevcut grup hattının yenilenmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "1992'lerde Sabunlu grup suyu olaraktan yapıldı. Aynı zamanda bu su Göcek Belenpınar’a ve Taşpınara da hizmet veriyor. Şimdi tabii sularımız yetmiyor, nüfus çoğaldı. Böyle bir imkanı ize sonduğu için kendilerine çok teşekkür ediyoruz"



Gökçeovacık Mahalle Muhtarı Mehmet Kabak, "Özel İdare zamanında biraz iyileştirme yaptık ama bu yaklaşık 3 bin metrelik bölümü yüzlük olarak kaldı. Bu borumuzu değiştirdikten sonra bir 10-15 yıl rahatlayacağız. Ahmet Başkanımız sağ olsun bize bu imkanları sağladı. Ondan dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum" dedi.