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Tekirdağ'da 23 yaşındaki Begüm hemşirenin kahreden sonu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hemşire Begüm Tonguz (23), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

16.11.2024 - 16:24 | | Ünsal YÜCEL/TEKİRDAĞ (DHA),
Tekirdağ'da 23 yaşındaki Begüm hemşirenin kahreden sonu

Olay, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Begüm Tonguz'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese giden polis ve sağlık ekipleri, hemşireyi yalnız yaşadığı evinde buldu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Tonguz'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tonguz'un, yarın memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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