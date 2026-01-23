Tekirdağ Çorlu’da sağanak etkili oldu

Çorlu’da öğle saatlerinde başlayan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle caddeler göle dönerken, bazı sokaklarda araç ve yaya geçişleri güçlükle sağlandı. Sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri su birikintileri oluşan bölgelerde çalışma başlattı. Yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.