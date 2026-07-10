Kars'ta sadece o kaldı! 13 yaşında başladı, 60 yıldır üretime devam ediyor

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Yaşar Çetinkaya, babasından öğrendiği mesleği yaşatmaya çalıştığını, demirciliğin sabır, emek ve ustalık gerektiren zor bir meslek olduğunu söyledi.Çocuk yaşta başladığı iş sürecinden bahseden Çetinkaya, "Babam da Sarıkamış'ta Fahri ustanın yanında öğrenmiş, bundan sonra ben devam ediyorum, yani usta oldum. Öküz arabası tekeri, nal, balta ve kazma yaptım. Çocuklarımı bu zor şartlarda bu meslekle geçindirdim. Askerlik sonrası da devam ettim." dedi.