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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? 31 Mart 2024 Tekirdağ yerel seçim sonuçları: İlçelerde hangi partiler kazandı? YSK Tekirdağ aday listesi

Tekirdağ yerel seçim sonuçları için geri sayım başladı. 31 Mart 2024 Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Hızlı ve güvenilir sonuçlar gazetevatan'da takip edilebilecek. Oy kullanma saatinin bitmesinin ardından belediye başkanları, meclis üyeleri, belediye meclis üyelerine ait veriler açıklanmaya başlanacak. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarını haberimizden takip edin. Tekirdağ iline ait seçim sonuçları da bu ekrandan aktarılacak. 11 ilçenin olduğu Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının kazanan aday, partisi ve aldığı oy oranı haberimizde olacak. İşte Yüksek Seçim Kurulu Tekirdağ aday listesi

24.03.2024 - 13:22 |
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? 31 Mart 2024 Tekirdağ yerel seçim sonuçları: İlçelerde hangi partiler kazandı? YSK Tekirdağ aday listesi

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde gözler merakla takip edilen Tekirdağ seçim sonuçlarında olacak. Tekirdağ Belediyesinin kazanan parti de araştırılmaya başlanacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adayları AK Parti'den Cüneyt Yüksel, CHP'den Candan Yüceer, İYİ Parti'den Mehmet İlker Atasever oldu. Tekirdağ yerel seçim sonuçları sayfamızdan adayların oy yüzdelerini, geçersiz oy sayılarını, iş meclis üyelerinin oylarını takip edebileceksiniz. İşte Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...

TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2024

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2024 seçim sonuçlarının yanısıra sayfamızda Tekirdağ ilçe seçim sonuçları da yer alacaktır. Tekirdağ dahil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay secim.gazetevatan.com adresinde olacak.

Seçim yasakları saat 21:00'dan itibaren bitecek ve oy oranları açıklanmaya başlanacak.

 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden 31 Mart 2024 Tekirdağ yerel seçim sonuçları: İlçelerde hangi partiler kazandı YSK Tekirdağ aday listesi

TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TEKİRDAĞ İLÇELERİ

Süleymanpaşa (Merkez ilçe)

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Çerkezköy

Çorlu

Ergene

Hayrabolu

Kapaklı

Malkara

Marmaraereğlisi

Muratlı

Saray

Şarköy

Tekirdağ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Cüneyt Yüksel AK Parti

Candan Yüceer CHP

Mehmet İlker Atasever İYİ Parti

Sadi Özdemir DEM Parti

Fatih Altıntaş Zafer Partisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? 31 Mart 2024 Tekirdağ yerel seçim sonuçları: İlçelerde hangi partiler kazandı? YSK Tekirdağ aday listesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? 31 Mart 2024 Tekirdağ yerel seçim sonuçları: İlçelerde hangi partiler kazandı? YSK Tekirdağ aday listesi