Tek tuşla hayatı kurtuldu! KADES ihbarını alan polisler 3 dakikada eve geldi...

İstanbul Gaziosmanpaşa’da oturan İsmail Güneş (35) ile Ayşegül Geçim (28), 10 yıl önce birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 3 çocukları oldu. Birçok suçtan poliste kaydı olan İsmail Güneş, her fırsatta Ayşegül Geçim’e şiddet uyguluyordu. Geçtiğimiz mayıs ayında Ayşegül Geçim polise başvurdu. Aile Mahkemesi, İsmail Güneş’e 3 ay evden uzaklaştırma kararı aldı. Ancak 1 Haziran’da Ayşegül Geçim’i sokak ortasında döven İsmail Güneş, kadını zorla mezarlığa götürdü. Burada bir yandan alkol aldı, bir yandan da dövdüğü Ayşegül Geçim’e mezar kazdırdı. Sabaha kadar süren işkencenin ardından Ayşegül Geçim’i otele götüren İsmail Güneş, burada cinsel istismarda bulundu.

‘KIZIMI GÖRMEK İSTİYORUM’

Ayşegül Geçim, “Bir daha şikâyetçi olmayacağım. Sadece kızımı görmek istiyorum” diye yalvarınca 3 gün sonra serbest kaldı. Gözaltına alınan İsmail Güneş, “Mezarlıkta alkol almayı kendi istedi” dese de tutuklandı. Hakkında ‘nitelikli cinsel istismar’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘yaralama’ suçlarından 23.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayşegül Geçim, şikâyetini geri çekince İsmail Güneş cezaevinden salıverildi.

BU KEZ SİLAHLA GELDİ

Güneş tahliye olduktan sonra, önceki gün saat 07.00 sıralarında elinde silahla çıkageldi. Tabancasını Geçim’in başına dayadı. Genç kadın telefonundaki İçişleri Bakanlığı’nın Kadın Destek (KADES) uygulamasındaki acil çağrı butonuna bastı. Polisler 3 dakika içinde eve geldi. Ancak Güneş kadını bırakmadı. Eve müzakere konusunda uzman polisler gönderildi. Polisler Geçim’in serbest kalmasını sağladı ancak Güneş tabancayı bu kez kendi başına dayadı. Müzakereci polisler uyuşturucunun etkisinde olan İsmail Güneş’in tetiği çekebileceğinden endişe edince, keskin nişancı bir polis Güneş’i silahı tuttuğu elinin dirseğinden vurarak etkisiz hale getirdi. Polisler Güneş’i hastaneye kaldırdı.

AYŞEGÜL GEÇİM: ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜM

Şu an bir yakınının yanında kalan Ayşegül Geçim, başından geçenleri Hürriyet’e şöyle anlattı: “Daha önce de beni defalarca aldattı, çok dövdü, çok darp etti. İki senedir dayak yiyorum. Çok hastanelik oldum ama hiç bu kadar kötü olmamıştı. Beni bu kez öldüreceğini düşündüm. Beni öldürmekte kararlıydı. KADES uygulamasına bastım ama fark edince telefonu kırdı. Beni rehin aldı, kafama silah dayayıp ‘Seni öldürmeyeceğim, beter edeceğim’ dedi. Hiçbir şey de yapmıyordum oysa. Durup dururken saldırdı, sinirlendi. Daha önceden çok kez tutuklandı, cezaevine girdi ama her seferinde pişman olduğunu söyledi. İnandım. Çocuklarımı, ailemi düşünüp şikâyetlerimi geri çektim. Bana çok eziyet etti. Hepsine çocuklarım için katlandım.”

NASIL ÇALIŞIYOR

KADES kadınların ve çocukların her türlü şiddete maruz kalmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış bir cep telefonu uygulaması. Cep telefonlarına ücretsiz indirilen KADES, TC Kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile kaydolduktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen bir kod ile aktif hale geliyor. Kullanıcı herhangi bir tehlike anında tek bir tuşa basarak Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’nden yardım isteyebiliyor. Polis ya da jandarma yardım isteyenin tam olarak konumunu hareket halinde olsa da görebiliyor. Böylelikle en yakındaki ekip hemen yardım isteyenin yanına gönderiliyor. Jandarma ve polis ekipleri düzenli olarak KADES hakkında bilgilendiriliyor.