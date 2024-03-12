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Tek tekerle gidiyordu, motosiklet devrildi! Hastanelik oldu

İzmir'in Konak ilçesi'nde motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde ilerlediği ve kaza yaptığı anlar aynı istikamete gitmekte olan takside bulunan yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

12.03.2024 - 17:21 | | İHA
Tek tekerle gidiyordu, motosiklet devrildi! Hastanelik oldu

Kaza, İzmir'in Konak ilçesi'nde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana geldi. Konak ilçesinden Göztepe istikametine gitmekte olan motosiklet sürücüsü, bir süre sonra motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üstünde ilerlemeye başladı. Trafikte bulunan diğer sürücüleri de tehlikeye atan sürücü, kimseye aldırış etmeden tehlikeli hareketlerine devam ederken, o anlar ise aynı istikamete gitmekten olan bir taksi içerisindeki yolcu tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

TEK TEKER BÖYLE BİTTİ

Yine yolcunun kayıtta olduğu esnada Konak Alt Geçidi’nde tek teker üstünde ilerleyen motosiklet sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve motosiklet devrildi. Anbean cep telefonu kamerasına yansıyan kazanın ardından, motosikletle birlikte metrelerce sürüklenen sürücünün yardımına yine diğer motosikletli arkadaşları koştu. Düşmenin etkisiyle yaralanan sürücü, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

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