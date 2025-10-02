Tek tek toplanıyor, kalp dostu ve şifa deposu! Fiyatı 50 liradan 100 liraya çıktı

Haberin Devamı

Sivas'ta kırsal alanda kendiliğinden yetişen ve şifası saymakla bitmeyen alıç meyvesi, toplanmaya başladı. Sonbahar aylarında dalından tek tek elle toplanan alıç, Sivas'ın birçok ilçesinde ve merkez köylerinde yetişiyor. Günde ortalama 10 kilogram toplayabildiği şifa deposu alıç meyvesi, halk arasında da 'Aluç' olarak biliniyor. Yurt dışında da birçok bitkisel takviyelerin içeriğinde kullanılan bu meyve, içerdiği flavanoid ve aminoasitler sayesinde özellikle damar sistemi ve kalp dostu olarak da biliniyor. Şifa deposu alıç meyvesi köylüler tarafından toplanarak tek tek ipe dizilerek pazarlarda da satışa sunuluyor.







"Bu meyveyi tek tek elle toplayıp bize getiriyorlar"

İç Anadolu Bölgesi'nin birçok noktasında alıç yetiştiğini ifade eden hal esnafı Ahmet Şarkışla, "Divriği, İmranlı ve Hafik gibi ilçelerin yanı sıra merkez köylerinde de kırsal alanlarda yetişmektedir. Vatandaşlarımız bu meyveyi tek tek elle toplayıp bize getiriyorlar ve biz de satışa sunuyoruz. Uzmanlar kalbe çok iyi geldiğini söylüyorlar biz de o yüzden buna kalp dostu diye hitap ediyoruz. Geçen sene olan kuraklık ve ani soğuklardan dolayı bu sene biraz meyve az. Geçen sene burada 300-400 kilogram alıç satarken, bu sene 50 kilo. Ancak bulup aldık da satıyoruz. Geçen sene 50 ila 60 TL arasında değişiyordu fiyatları. Bu sene 80 ila 100 TL bandında satıyoruz. Bir vatandaş günde ağaçları geze geze toplamak zorunda oluğu için ortalama 10 kilogram ancak toplayabiliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, bağırsaklara iyi geliyor, kalp dostu olarak biliniyor. Alıç meyvesinin sirkesi de yapılıyor. Sirkesi, diğer her sirkeden kıymetli. En fazla alan bir kilo alıp tüketiyorlar. Yaşı ilerlemiş vatandaşlarımız fiyatı ne olursa olsun almaktan vazgeçmiyorlar. Onlarda alışkanlık olmuş" dedi.