Teheccüd (Gece) Namazı Kaç Rekat Kılınır? Nasıl Niyet Edilir?

24.12.2025 - 11:17
Yatsı ile fecr vakti arasında uyuyup uyanan bir Müslüman, Teheccüd namazını kılabilir. Teheccüd namazının iki-sekiz rekat arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazını kılmaya.” diyerek niyet edildikten sonra Teheccüd namazına durulur.

İlk rekatta Sübhâneke duası, Eûzü besmele ile Fatiha suresi, zammı sure yahut herhangi bir sureden ayet okunur. İkinci rekatta ise Sübhâneke okunmadan Besmele ile Fatiha ve zammı sure okunur ve teşehhüd için oturulur.

Gece namazını ikişer rekat halinde kılacak olan kişi, son oturuşta (Kâde-i âhıre) Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena dualarını okuduktan sonra selam verir. Namaza ikişer rekat olarak devam etmek isteyen kişi, arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunmamışsa, tekrar tekrar niyet etmesine gerek yoktur.

Teheccüd namazını dört rekat olarak kılmak isteyenler ise ikinci rekatta teşehhüd için oturduktan sonra sadece Tahiyyat ve Salli-Barik dualarını okur ve “Allahuekber” diyerek kıyama kalkar, üçüncü rekata başlar. Üçüncü rekatta önce “Sübhâneke” okunur, sonra “Eûzü besmele” çekilir, Fâtiha sûresi ve zammı sure okunur. Dördüncü rekata kalkıldığında Besmele ile Fatiha ve bir zammı sure okunur. Son oturuşta ise Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunduktan sonra selam verilir.

Teheccüd (Gece) Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Teheccüd namazına “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazını kılmaya.” diyerek niyet edilebilir.

