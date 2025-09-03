TEDAŞ müşteri hizmetleri iletişim bilgileri

Haberin Devamı

Türkiye'nin enerji altyapısının temel taşlarından biri olan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), elektriğin son kullanıcıya güvenli ve kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasında tarihsel bir rol oynuyor. Günümüzde sektördeki rolü değişmiş olsa da, vatandaşların çeşitli konularda bilgi almak veya iletişim kurmak için TEDAŞ müşteri hizmetleri kanallarını bilmesi önem arz ediyor. Kurum, düzenleyici ve denetleyici kimliğiyle sektöre yön vermeye devam ederken, iletişim bilgileri üzerinden vatandaşlara ve paydaşlara hizmet sunuyor.

TEDAŞ nedir?

TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.), 1970 yılında Türkiye'de elektrik enerjisinin dağıtımını ve perakende satışını yönetmek amacıyla kurulmuş bir kamu şirketidir. Kurumun temel görevi, üretilen ve iletilen elektrik enerjisini nihai tüketici olan ev, iş yeri ve sanayi tesislerine ulaştırmaktı. Bu doğrultuda, ülke genelindeki elektrik dağıtım altyapısının kurulması, işletilmesi, bakımı ve modernizasyonu gibi kritik görevleri uzun yıllar boyunca üstlenmiştir.

2000'li yıllarda enerji sektöründe başlayan özelleştirme süreciyle birlikte TEDAŞ'ın dağıtım operasyonları, bölgelere ayrılarak özel şirketlere devredilmiştir. Bu dönüşümün ardından TEDAŞ, doğrudan elektrik dağıtımı ve satışı yapmayı bırakmıştır. Günümüzde ise sektörde düzenleyici, denetleyici ve altyapı yatırımlarını koordine eden bir kamu kurumu olarak varlığını sürdürmektedir. Özel dağıtım şirketlerinin hizmet kalitesini denetlemek ve ülkenin enerji altyapısının güvenliğini ile sürdürülebilirliğini sağlamak, TEDAŞ'ın mevcut temel sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Haberin Devamı

TEDAŞ, doğrudan bir dağıtım hizmeti vermese de kurumsal işlemler, denetim ve düzenleme faaliyetleri kapsamında paydaşlarla ve vatandaşlarla iletişim halindedir. TEDAŞ'a ulaşmak için kullanılabilecek iletişim kanalları aşağıda listelenmiştir:

Posta adresi: Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 06520 Balgat - Çankaya / ANKARA

Telefon: +90 312 449 50 00

Faks: +90 312 213 88 73

E-Posta: bilgi@tedas.gov.tr

KEP adresi: tedas@hs01.kep.tr