TCDD işçi alımı: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları toplam 229 personel alacak

TCDD, 2025 yılı için bir işçi ve makinist alımı ilanı yayınladı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Müdürlüğü, 224 sürekli işçi ve 5 makinist olmak üzere toplam 229 personel alınacağını duyurdu.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, KPSS puanı şartı aramaksızın 18-30 yaş arası ve "Tren Makinisti (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0035-4)" sahibi adaylar arasından makinist işçi alımı yapacak.

Başvuru ve seçim süreci

Başvurular: 11 Ağustos 2025 - 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılacak.

Evrak teslimi: İŞKUR tarafından belirlenen aday listesi, www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilecek tarihlerde evraklarını şahsen teslim edecek.

Kura çekimi: Evrakları kabul edilen aday sayısı 20'den fazla ise, sözlü sınava girecek 20 kişi noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. Aday sayısı 20'nin altındaysa tüm adaylar sözlü sınava alınacaktır. Kura çekimi ve sonuçları www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde duyurulacak.

Sözlü sınav: Sınav, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nde yapılacak. Sınav tarihleri ve sonuçları yine aynı internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

İstihdam bilgileri ve istenen belgeler

İstihdam yeri ve sayısı: Divriği Lojistik Müdürlüğü'nde 5 adet makinist işçisi istihdam edilecektir.

Aranan eğitim seviyesi: En az lise mezunu olmak.

İstenen belgeler: Evrak teslimi sırasında adaylardan istenecek belgeler şunlardır:

İş talep formu ve aday bilgi formu: www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden alınacaktır.

Tren Makinisti (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi fotokopisi.

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.

Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muafiyet).

Adli sicil kaydı (e-Devlet veya Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınabilir).

Sağlık ve psikoteknik şartları

Sınavı kazanan adaylardan, TCDD Taşımacılık AŞ'nin ilgili yönergesine uygun olarak tam teşekküllü bir devlet veya üniversite hastanesinden sağlık raporu istenecek. Bu raporda göz, KBB, dahiliye, genel cerrahi, ortopedi, nöroloji, psikiyatri ve kardiyoloji bölümlerinden değerlendirme bulunmalıdır. Raporun içeriğinde ayrıca şu test ve değerlendirmelerin de yer alması gerekiyor:

Tarama testi (alkol/uyuşturucu madde bağımlılığı).

Göz ve işitme muayenesi sonuçları.

Kan, idrar ve biyokimya tahlil değerleri.

EKG ve PA Akciğer Grafisi değerlendirmeleri.

Solunum Fonksiyon Testi (SFT) ve tansiyon değerlendirmesi.

TCDD personel alımı (işçi)

TCDD işçi alımı için başvuru şartları, açık pozisyonlar ve mezuniyet şartları şu şekilde:

Genel şartlar

Yaş ve cinsiyet: 18-35 yaş aralığında, erkek adaylar başvurabilir.

18-35 yaş aralığında, erkek adaylar başvurabilir. Adli durum: Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet gibi belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak.

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet gibi belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak. İşten çıkarılma: Kamu kurumlarından disiplin suçları nedeniyle ihraç edilmemiş olmak.

Kamu kurumlarından disiplin suçları nedeniyle ihraç edilmemiş olmak. Emeklilik: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. Askerlik: Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış, tecilli veya muaf olmak).

Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış, tecilli veya muaf olmak). İkametgah: Başvuru sırasında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olunan il veya ilçe dikkate alınacak.

Başvuru sırasında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olunan il veya ilçe dikkate alınacak. Çalışma koşulları: Vardiyalı ve gece çalışmasına, ağır ve tehlikeli işlere uygun olmak. Çalışmaya engel olabilecek bedensel veya zihinsel bir sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru bilgileri

Başvuru tarihi: 11/08/2025 - 15/08/2025 tarihleri arasında.

11/08/2025 - 15/08/2025 tarihleri arasında. Başvuru yeri: Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Başvuru şekli: Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listedeki işyerlerinden yalnızca bir meslek dalı ve bir işyeri için başvurabilir.

Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listedeki işyerlerinden yalnızca bir meslek dalı ve bir işyeri için başvurabilir. Seçim yöntemi: Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları arasından, belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar için noter kurası çekilecek. Asıl aday sayısı kadar kişi, 4 katı kadar da yedek aday belirlenecek.

Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları arasından, belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar için noter kurası çekilecek. Asıl aday sayısı kadar kişi, 4 katı kadar da yedek aday belirlenecek. Kura çekimi: 11/09/2025 günü saat 10.00'da TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nde yapılacak. Değişiklikler kurumun web sitesinden duyurulacak.

11/09/2025 günü saat 10.00'da TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü'nde yapılacak. Değişiklikler kurumun web sitesinden duyurulacak. Belge kontrolü: Kura çekimi sonrası asıl ve yedek adayların belgeleri kontrol edilecek. Eksik veya hatalı belge sunanların yerine yedek adaylar çağrılacak.

Açık pozisyonlar ve mezuniyet şartları