17 yıl önce başladı, şimdi dünyaya satıyor! Servet değerindeki ürünlere talep yağıyor

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İşini severek yaptığını belirten 2 çocuk annesi Özlem Demirtaş, mesleğini şu sözlerle anlattı:"Ailem dokumacılık yapıyordu. Benim de dokumacılığa ve ipek böcekçiliğine çok büyük bir ilgim vardı. 2009 yılından beri ipek dokumacılığı yapıyorum. İpek böceklerimi kendim yetiştiriyor, kozalarımı elde ediyorum. Birçok işlemden geçirdikten sonra tezgahımda dokuyorum. Dokuduğum kumaşlardan örtüler, yastık kılıfları, fularlar, elbiseler ve evlerde kullanabileceğiniz ürünler üretiyorum. Ayrıca kozalardan küpe, kolye ve farklı takılar ile süs eşyaları hazırlıyorum. Yaptıklarımız bunlarla sınırlı değil; daha çok ürünler çıkarıyoruz" dedi.