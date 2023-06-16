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TBMM’nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

16.06.2023 - 00:34 | | İHA
TBMM’nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM Kararına göre 1 Temmuz Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalara devam etmesine Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4’üncü birleşiminde karar verildi. Karar Anayasa’nın 93’üncü, TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre alındı.

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