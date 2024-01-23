TBMM'den İsveç'e NATO vizesi! Genel Kurul'da kabul edildi
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin görüşmeleri 287 kabul, 55 ret ve 4 çekimser oy ile TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. NATO'da şimdiye kadar 29 üye İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay vermişti. Türkiye ve Macaristan'da ise süreç devam ediyordu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ONAYI İLE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK
CNN Türk'te Gece Görüşü programında gazeteci Hande Fırat "Cumhurbaşkanı onay süreci var. Cumhurbaşkanı onaylarsa Resmi Gazete'de yayımlanacak." bilgisini paylaştı.
ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN AÇIKLAMA
Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün aldığı İsveç'in NATO'ya katılımını onaylama kararını büyük takdirle karşılıyorum. İsveç'in NATO'ya katılımı, bugün her zamankinden daha önemli olan İttifak'ın güçlendirilmesi yönünde atılmış kritik öneme sahip bir karardır. Türkiye'nin NATO İttifakı'na olan bağlılığı sarsılmaz ortaklığımızı açıkça ortaya koymaktadır. Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür ediyorum" dedi.