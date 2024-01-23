TBMM'den İsveç'e NATO vizesi! Genel Kurul'da kabul edildi

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin görüşmeleri 287 kabul, 55 ret ve 4 çekimser oy ile TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. NATO'da şimdiye kadar 29 üye İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay vermişti. Türkiye ve Macaristan'da ise süreç devam ediyordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ONAYI İLE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

CNN Türk'te Gece Görüşü programında gazeteci Hande Fırat "Cumhurbaşkanı onay süreci var. Cumhurbaşkanı onaylarsa Resmi Gazete'de yayımlanacak." bilgisini paylaştı.

ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN AÇIKLAMA

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün aldığı İsveç'in NATO'ya katılımını onaylama kararını büyük takdirle karşılıyorum. İsveç'in NATO'ya katılımı, bugün her zamankinden daha önemli olan İttifak'ın güçlendirilmesi yönünde atılmış kritik öneme sahip bir karardır. Türkiye'nin NATO İttifakı'na olan bağlılığı sarsılmaz ortaklığımızı açıkça ortaya koymaktadır. Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür ediyorum" dedi.

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