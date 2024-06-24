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TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis evinde ölü bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığında görevli Şükrü Alantor (40), evinde ölü bulundu.

24.06.2024 - 13:36 | | İHA
TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis Şükrü Alantor'dan haber alınamaması üzerine polis ekipleri Alantor'un evine gitti. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda Alantor, beylik silahıyla birlikte evinin salon kısmında ölü bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Alantor'un kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.

Öte yandan Alantor'un 2012 yılında evlendiği 2013 yılında boşandığı ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.

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