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TBMM Genel Kurulu kapandı

TBMM Genel Kurulu, karar yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

17.10.2024 - 20:09 | | Ali Ekber METE/ ANKARA, (DHA)
TBMM Genel Kurulu kapandı

 TBMM Genel Kurulu, 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da Saadet Partisi’nin grup önerisinin oylaması sırasında Meclis Başkanvekili Önder, karar yeter sayısı için oylama açtı. Oylamada yeter sayısı bulunamadığı için birleşime ara verdi. Aranın ardından yeniden toplanan Genel Kurul’da karar yeter sayısı tekrar bulunamadığı için Meclis Başkanvekili Önder, birleşimi 22 Ekim Salı günü 15.00’da toplanmak üzere kapattı. (DHA)

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