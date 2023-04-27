TBMM Başkanı Şentop'tan milletvekillerine mektup

Meclis Başkanı Şentop, mektubunda, 27'nci Yasama Dönemi'nin 14 Mayıs 2023 tarihinde sona ereceği hatırlatarak, "Bu nedenle 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday olmayan, aday olup tekrar seçilemeyen veya yeniden seçilen milletvekillerinin özlük hakları ile ilgili ekte yer alan bazı hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bahsi geçen hususlarla ilgili herhangi bir hak kaybının oluşmaması için TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatına bağlı ilgili birimlerimiz ile irtibata geçilmesi önem arz etmektedir. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminin ülkemize ve milletimize hayırlı olması temennisiyle aday olmayan arkadaşlarımıza bundan sonraki hayatlarında sağlık ve esenlikler, aday olan arkadaşlarımıza ise seçim çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Söz konusu ekte ise; yeniden seçilen, emekli hakkını elde edemeyen, aday olmayan veya olup seçilemeyecek milletvekilleri ile milletvekili personeli olmak üzere 4 ayrı başlıkta bilgilendirme yapıldı.