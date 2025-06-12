TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA Asamble Konseyi Toplantısı’na katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14’üncü Genel Kurulu Asamble Konseyi Toplantısı’na katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından toplantı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Günümüzde çok kutuplu ve çok merkezli düzen arayışları, ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı çok daha önemli hale getiriyor.

Müşterek coğrafyamızı çevreleyen tehdit ve çatışmalar kadar, ortak bir gelecek inşa etmenin imkan ve fırsatları da önümüzde duruyor. Bu fırsatları değerlendirmek açısından ortak çaba ve katkılarımızla kurumsal kapasitemizi güçlendirmeye, faaliyetlerimizi çeşitlendirmeye ve parlamenter iş birliğimizi derinleştirmeye devam etmeliyiz” dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk yurtlarının her köşesinde barış, düzen, adalet ve kalkınma amaçlarına ulaşmak için durmadan ve yılmadan çalışacaklarını kaydederek “TÜRKPA çatısı altında, bölgemizde ve dünyada barışın hükümferma olması, Türk yurtlarının her köşesinde barış, düzen, adalet ve kalkınma amaçlarına ulaşmak için durmadan ve yılmadan çalışacağız. TÜRKPA 14’üncü Genel Kurulu’nun başarılı organizasyonu ve misafirperverlikleri için Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov’a ve Senato Başkanı Maulen Aşimbayev’e en içten teşekkürlerimi sunuyor, devraldıkları dönem başkanlıkları sebebiyle kendilerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova’ya da dönem başkanlıklarındaki hizmetleri, başarılı ve dirayetli liderlikleri için şükranlarını sunarak “Bugün Konsey ve Genel Kurul’da alacağımız kararların hayırlı olmasını, TÜRKPA çatısı altındaki iş birliğimizi ilerletecek hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum” dedi.