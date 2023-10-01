TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye teröre teslim olmayacaktır

TBMM, bugün yeni yasama dönemine başlıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'deki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş'un Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu terör saldırıları sadece birkaç kişiden ibaret değildir. Saldırıların ardında silah desteği, siyasi destek verenler olduğunu biliyoruz. Terörle mücadelemiz devam edecek. Ne anlamlar içerdiğini biliyoruz. TBMM terörün gündemine teslim olmayacak. Teröristlerin 1 Ekim’i seçmeleri manidardır.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Türkiye’nin bütün kesimlerinin bu sürece katılmasını sağlayacağız. Komisyonların çok iyi çalıştırıldığı, etkin saygın denetimin sağlandığı Meclis bizim görevimizdir.