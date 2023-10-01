TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye teröre teslim olmayacaktır
TBMM'nin 28. dönem 2. yasama yılı gerçekleşiyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, 'Türkiye teröre asla teslim olmayacak. Teröristlerin 1 Ekim'i seçmesi manidardır.' dedi.
TBMM, bugün yeni yasama dönemine başlıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'deki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
Kurtulmuş'un Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bu terör saldırıları sadece birkaç kişiden ibaret değildir. Saldırıların ardında silah desteği, siyasi destek verenler olduğunu biliyoruz. Terörle mücadelemiz devam edecek. Ne anlamlar içerdiğini biliyoruz. TBMM terörün gündemine teslim olmayacak. Teröristlerin 1 Ekim’i seçmeleri manidardır.
YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI
Türkiye’nin bütün kesimlerinin bu sürece katılmasını sağlayacağız. Komisyonların çok iyi çalıştırıldığı, etkin saygın denetimin sağlandığı Meclis bizim görevimizdir.