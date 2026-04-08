TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Görkem Sevindik’e destek telefonu

Kurtulmuş, sanatçı Görkem Sevindik'i İsrail’in, Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasına karşı sessiz kalmayan duruşu dolayısıyla tebrik etti. Görkem Sevindik’in tepkisinin vicdanların sesi, ahlak ve insanlık adına büyük bir çıkış ve duruş olduğunu belirterek, sanat hayatında başarılar diledi. Görkem Sevindik, İsrailli aşırı sağcı İç Güvenlik Bakanı Ben Gvir tarafından tehdit edilmişti.