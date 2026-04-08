GündemVarank’tan Kadir Baba'ya destek: Vicdani ve yürekli bir tutum
HaberlerGündem Haberleri Varank’tan Kadir Baba'ya destek: Vicdani ve yürekli bir tutum

Varank’tan Kadir Baba'ya destek: Vicdani ve yürekli bir tutum

08.04.2026 - 18:07Güncellenme Tarihi:
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’tan Eşref Rüya dizisinde Kadir Baba’yı oynayan Görkem Sevindik’e güçlü bir destek geldi. Varank, Sevindik’in Filistin meselesinde vicdani ve yürekli bir tutum sergilediğini vurgulayarak, “Bu durumun benzer güçlü seslerin yükselmesine vesile olmasını diliyorum.” dedi.

DÜNYA GÜNDEMİNDE

Kanal D’de yayınlanan fenomen dizi Eşref Rüya’da “Kadir Baba” karakterine hayat veren Sevindik, Filistin’de devam eden zulmü bir mesajla yeniden dünya gündemine taşıdı. Sevindik, İsrail Meclisi’nin cezaevlerindeki Filistinlilere idam yolunu açan yasasını eleştirerek, “İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? Lütfen susmayalım. Her yerde zulme karşıyım.” mesajı verdi.

Varank’tan Kadir Babaya destek: Vicdani ve yürekli bir tutum

BABA OLAMAYACAKSIN!

Sevindik’in paylaşımı, sadece Türkiye’de değil Eşref Rüya’nın izlendiği İsrail’de de büyük dikkat çekti. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, videolu bir mesaj ile Sevindik’e yanıt verdi. İsrailli Bakan Gvir, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman ‘Kadir Baba’ olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." sözleriyle Sevindik’i tehdit etti.

Varank’tan Kadir Babaya destek: Vicdani ve yürekli bir tutum

BÜYÜK TARTIŞMA

Bunun üzerine İsrailli pek çok hesap, Sevindik’e yönelik hakaretamiz ifadeler kullandı. Türkiye’den ise Sevindik’e güçlü bir destek yağmuru başladı. Türk siyasetçiler de bu gerilime kayıtsız kalmayarak Sevindik’in yanında yer aldı.

Varank’tan Kadir Babaya destek: Vicdani ve yürekli bir tutum

SONUNA KADAR YANINDAYIZ

Bunlardan biri de etkin sosyal medya kullanımıyla bilinen Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank oldu. NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla tartışmaya katılan Varank, “Siyonist zihniyetin özellikle sinema dünyasındaki küresel hegemonyasına karşı vicdani ve yürekli tutum sergileyen sanatçımızın sonuna kadar yanındayız. Bu durumun benzer güçlü seslerin yükselmesine vesile olmasını diliyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Varank’tan Kadir Babaya destek: Vicdani ve yürekli bir tutum

