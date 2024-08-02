TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Heniyye’nin cenaze törenine katıldı

Cuma namazını müteakip Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin de katıldığı cenaze töreninde, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, siyasi partilerden temsilciler ve milletvekilleri de yer aldı.

Arap ve Müslüman ülkeler ile İslam coğrafyasından çok sayıda yetkilinin katıldığı cenaze töreninde Hamas Siyasi Büro Başkanvekili Halid Meşal ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği birer konuşma yaptı.

Kılınan cenaze namazının ardından Heniyye’nin naaşı tekbirler eşliğinde camiden götürüldü.

- Defin ve taziye töreni

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile milletvekilleri daha sonra İsmail Heniyye ve koruması Vesim Ebu Şaban’ın cenazelerinin defin törenine katıldı.

Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail’de bulunan mezarlıkta gerçekleşen defin işleminin ardından Kurtulmuş ve Yılmaz, İsmail Heniyye'nin oğulları ve torunlarına baş sağlığı diledi.

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Kurtulmuş, burada Hamas Siyasi Büro Başkanvekili Meşal’le de görüşerek taziyelerini iletti.