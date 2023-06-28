TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Koca deprem bölgesinde!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle; Böyle bir günde Kahramanmaraş'ta vatandaşlarımızla birlikte aynı safta olmak, aynı gelecek tasavvuru içerisinde olmak her türlü duygunun üzerindedir. Bu millet güzel özellikleri olan millettir. En zor zamanlarda bile dayanışma içerisinde olmayı bilen milletir. Depremin yıkıntılarından nasıl ayağa kalktıysak hep beraber çok daha ileriye gideceğiz. Daha güzel bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız.

Buradan deprem bölgesindeki bütün kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. 85 milyon vatandaşımızın bayramını tebrik ediyorum. İslam dünyasının her bir ferdinin bayramını tebrik ediyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Devletimzi ve milletimiz var olsun tekrar hepinizin bayramı mübarek olsun. " ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere dikkat çeken Koca, "Bu tedbirleri biz açıkladık biliyorsunuz. Özellikle tedbirlere uymalarını ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.