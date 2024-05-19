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Gündem 19 Mayıs coşkusu tüm yurdu sardı! Renkli görüntülerle kutlamalar sürüyor
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19 Mayıs coşkusu tüm yurdu sardı! Renkli görüntülerle kutlamalar sürüyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından renkli görüntüler geliyor.

• 19 Mayıs 2024 - 13:17 • Son Güncelleme:
• 19 Mayıs 2024 - 13:17 • Son Güncelleme:
1 19 Mayıs coşkusu tüm yurdu sardı Renkli görüntülerle kutlamalar sürüyor

Mersin’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

2 19 Mayıs coşkusu tüm yurdu sardı Renkli görüntülerle kutlamalar sürüyor

Törende halk oyunları ekibi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü lisanslı sporcuları tarafından artistik cimnastik ve karate gösterileri sunuldu. Gençlerin gösterileri, kutlamaya katılanlardan alkış aldı.

3 ÇANAKKALEDE BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

ÇANAKKALE'DE BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Cumhuriyet Meydanı, İnönü Caddesi, Ziveriye Sokak ve Kayserili Ahmet Paşa Caddesi üzerinden Çağlar Kaynak basketbol sahasına kadar bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. En önde büyük Türk bayrağı ile Atatürk portresinin taşındığı yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile 19 Mayıs'ın 105'inci yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Gençlik Festivali kapsamından kordon boyunda oluşturulan alanlarda etkinlikler gün boyu sürecek.

4 BALIKESİRDE 19 MAYIS KUTLAMALARI

BALIKESİR'DE 19 MAYIS KUTLAMALARI

Balıkesir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kortej yürüyüşüyle başlarken, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından Kurtdereli Spor Salonu'nda şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

5 19 Mayıs coşkusu tüm yurdu sardı Renkli görüntülerle kutlamalar sürüyor

Manisa’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında genç sporcuların hazırladığı gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı.

6 19 Mayıs coşkusu tüm yurdu sardı Renkli görüntülerle kutlamalar sürüyor

Manisa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi. Sabah saatlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden Cumhuriyet Meydanına kadar gerçekleşen yürüyüşle başlayan törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’ün Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende konuşan Öztürk, “Bugün, Milli Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıldönümünün anısına gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz. 19 Mayıs, sadece bir tarih değil, aynı zamanda Türk Milletinin emperyalist güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde zulme boyun eğmeyeceğini haykırarak, tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gündür. Bugün, ecdadımızın istiklali ve istikbali uğrunda sergilediği kahramanlıkları gelecek nesillere en canlı şekilde aktarmak başta gelen vazifemizdir. Bu vazifeyi unutmamak, bu kıymetli mirası anmak ve geleceğe taşımak için bir aradayız. Ülkemizin kurtuluş mücadelesinde, Çanakkale'de, çok yakın bir zamanda yaşadığımız 15 Temmuz'da gençlerimiz, Çanakkale ruhu ile devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Dün de bugün de yarın da gençlerimiz, her zaman bu vatanın yılmaz savunucusu olacaktır” dedi.