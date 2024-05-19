19 Mayıs coşkusu tüm yurdu sardı! Renkli görüntülerle kutlamalar sürüyor

Manisa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi. Sabah saatlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden Cumhuriyet Meydanına kadar gerçekleşen yürüyüşle başlayan törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’ün Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende konuşan Öztürk, “Bugün, Milli Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıldönümünün anısına gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz. 19 Mayıs, sadece bir tarih değil, aynı zamanda Türk Milletinin emperyalist güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde zulme boyun eğmeyeceğini haykırarak, tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gündür. Bugün, ecdadımızın istiklali ve istikbali uğrunda sergilediği kahramanlıkları gelecek nesillere en canlı şekilde aktarmak başta gelen vazifemizdir. Bu vazifeyi unutmamak, bu kıymetli mirası anmak ve geleceğe taşımak için bir aradayız. Ülkemizin kurtuluş mücadelesinde, Çanakkale'de, çok yakın bir zamanda yaşadığımız 15 Temmuz'da gençlerimiz, Çanakkale ruhu ile devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Dün de bugün de yarın da gençlerimiz, her zaman bu vatanın yılmaz savunucusu olacaktır” dedi.