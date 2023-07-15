TBMM Başkanı Kurtulmuş önemli açıklama: Allah bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi ile anma töreninde konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle; Bu fotoğraf sergisi sadece bu noktadaki çabalardan biridir. İnsanların inançlarıyla birlik ve beraberlik ruhuyla sokaklar dolmuştu. Her yerde direniş vardı. Hiç tevazu göstermeye gerek yok. O akşam bu Meclis'i açan Meclis'i açık tutan bütün arkadaşlarımız milletin kahramanlarıdır. Yukarıda Çankaya Köşkü'nde direnenler, Edirne'den Kars'a kadar tüm sokaklara çıkarak darbecilere alanı dar ettiler. TBMM Allah'ın izniyle arkadaşlarımızın, milletvekillerimizin iradesiyle milletin iradesinin ayaklar altına alınmasına müsaade etmedi. Egemenlik kayıtsız şartsız millette olduğunu daha güçlü ifade etti.Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle; Bu fotoğraf sergisi sadece bu noktadaki çabalardan biridir. İnsanların inançlarıyla birlik ve beraberlik ruhuyla sokaklar dolmuştu. Her yerde direniş vardı. Hiç tevazu göstermeye gerek yok. O akşam bu Meclis'i açan Meclis'i açık tutan bütün arkadaşlarımız milletin kahramanlarıdır. Yukarıda Çankaya Köşkü'nde direnenler, Edirne'den Kars'a kadar tüm sokaklara çıkarak darbecilere alanı dar ettiler. TBMM Allah'ın izniyle arkadaşlarımızın, milletvekillerimizin iradesiyle milletin iradesinin ayaklar altına alınmasına müsaade etmedi. Egemenlik kayıtsız şartsız millette olduğunu daha güçlü ifade etti.

Allah bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. Şehadet bilinciyle sokakları dolduran, şehitlerimizin her birine ayrı ayrı rahmet diliyorum. O gecenin görünmez kahramanları gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz.

Sultan Alparslan'ın Anadolu topraklarına geldiği itibarıyla şu milletin hep düşmanları var olmuş, yarın da var olacak. Düşmanlarımıza karşı uyanık olacağız, bir olacağız, beraber olacağız. Farklılıklarımızı bir kenara bırakacağız. Bu ülkeyi kıyamete kadar bayrağının gölgesinde özgürce yaşatacağız.

Bu fotoğraflar üzerinden de milli birlik ve beraberlik ruhunun hikayesi anlatacağız. Sonraki nesillere aktaracağız. Bu milleti kıyamete kadar yaşatacağız. 15 Temmuz şehitlerimize rahmet olsun. Bir daha 15 Temmuzlar yaşamak bu millete bir daha nasip olmasın diyorum.