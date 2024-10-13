TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsviçre’de

Kurtulmuş’u Cenevre Cointrin Havalimanı’nda Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilcisi Alparslan Acarsoy ve diğer ilgililer karşıladı.



Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenecek “Daha Barışçıl ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Bilim, Teknoloji ve Yeniliklerden Faydalanma” ana temalı PAB 149. Genel Kuruluna hitap edecek Kurtulmuş, Genel Kurul kapsamındaki İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) eşgüdüm toplantısına katılacak.



PAB Genel Kurulu kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması öngörülen Kurtulmuş, Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosluğunda Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.