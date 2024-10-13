GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsviçre’de

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsviçre’de

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu’na katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre şehrine geldi.

13.10.2024 - 12:16 |
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsviçre’de

Kurtulmuş’u Cenevre Cointrin Havalimanı’nda Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilcisi Alparslan Acarsoy ve diğer ilgililer karşıladı.

Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenecek “Daha Barışçıl ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Bilim, Teknoloji ve Yeniliklerden Faydalanma” ana temalı PAB 149. Genel Kuruluna hitap edecek Kurtulmuş, Genel Kurul kapsamındaki İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) eşgüdüm toplantısına katılacak.

PAB Genel Kurulu kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması öngörülen Kurtulmuş, Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosluğunda Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

 

GÜNCEL HABERLER

İki günde iki polis... Bu kez yer Konya: İhbara giden polis memuru sırtından bıçaklandı!

İki günde iki polis... Bu kez yer Konya: İhbara giden polis memuru sırtından bıçaklandı!

Maliye'den büyük şirketlere denetim hazırlığı! Bakan Şimşek: 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek

Maliye'den büyük şirketlere denetim hazırlığı! Bakan Şimşek: 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek

Bakan Kurum: Sözümüz söz, sağlam yuvalara kavuşturana kadar durmayacağız

Bakan Kurum: Sözümüz söz, sağlam yuvalara kavuşturana kadar durmayacağız