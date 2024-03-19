TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'deki katliama sessiz kalanlar da suçludur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyükelçiler ile iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları;

Çok açık söylemek gerekirse İsrail bu saldırılarla yer yüzünün her yerinde insanlık cephesinin canlanmasını sağlamıştır. Dünyanın dört bir tarafında "Yeter" sesleri gelmeye başladı. Dünyanın bir çok yerinde gördüğümüz yeni tür savaşları arz etmek isterim. Ticaret savaşları, halkların arasında fitne fesat oluşturmuş, Ortadoğu'da Asya'ya can kayıplarına neden olmuştur.

Türkiye terör örgütlerinin tamamına hiçbir ayrım gözetmeksizin karşı çıkmaktadır.