TBMM Başkanı Kurtulmuş CNN Türk'te: Meclis İsrail gündemiyle 8 Ekim Salı günü toplanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK'te 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Soykırım boyutlarını artık aşmış İsrail katliamlarının en büyük insanlık suçlarından biri, insanlık tarihinin en kötü soykırımlarından biri olduğunu tarih yazacaktır. İsrail'in yaptığı etnik temizlik.

Bütün şartların İsrail'in lehine olduğu bir dönemdeyiz. Irak'ın işgaliyle bölge istikrarsızlaştırılmaya başlandı. Bölge coğrafyası paramparça hale getirildi. İradesiz hale getirildi.

Yakın dönemlerde hiç yaşamadığımız kadar uluslararası sistem çözümsüz hale geldi. Guterres istenmeyen adam ilan ediliyor. BM'nin yıkıldığının ilanıdır bu durum.

Netanyahu hükümeti pervasız şekilde devam ediyor. İsrail, kendisinin dışında herkesi yok etmek istiyor. Dünya bunu seyrediyor.

"TÜRKİYE AYAKTA KALAN ÜLKEDİR"

Terör örgütleri üzerinden Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor. Biz kimin ne olduğunu hangi adımı niçin attığını çok iyi biliyoruz. Suriye'nin Irak'ın istikrarsızlaştırılmasıdır. Türkiye'nin buna uyanık olması lazım. Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir. Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir. Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak. Hükümet İsrail konusunda Meclis'i bilgilendirecek. Dışişleri ve Savunma Bakanı Salı günü bilgi verecek.

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"İSRAİL, ORTADOĞU'DA BİR ATEŞ ÇUKURU AÇTI"

Dün bölgesel tehditlerden bahsederken çok uzakta olan tehditlerden bahsediyorduk. İşte 2 buçuk saatlik mesafede... Yangın artık kapımıza geldi. İsrail Ortadoğu'da bir ateş çukuru açtı ve bütün halkları oraya atmaya çalışıyor. Büyük insanlık cephesi güçlendirilmeli. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in yargılanmaya başlanması, dokunulamayan İsrail'e dokunulmuştur. İsrail dokunulmaz bir ülke değildir. 'İsrail'e dokunulamaz' düşüncesi vardı hayır öyle değil.

ABD'nin bu tavrının bütün dünyanın görmesi lazım. Ne demek 'ölçülü saldırı'. Burada bir akıl tutulması vardır. Hangi ölçülü saldırıdan bahsediyoruz. Geriye İsrail'in bir tek nükleer bomba kullanmadığı kaldı. Önce Filistin devletinin egemenlik haklarını ihlal ediyor, İran'ın Lübnan'ın egemenlik haklarını ihlal ediyor. Hangi ölçülü saldırıdan bahsediliyor.

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Suriye'de iç savaş başladığında yüz binlerce insan Lübnan'a kaçmıştı. İsrail Lübnan'a saldırınca şimdi de insanlar Suriye'ye kaçıyorlar. İsrail Lübnan'a saldırmaya devam ederse göç dalgası mümkündür.

Bizim sarı öküz hikayesi var ya... Hep bu stratejiyle İsrail bu günlere geldi. Siyonist yönetim bölge ülkelerinin tamamına düşman. Netanyahu çetesinin ideolojisi böyle.

RUSYA ZİYARETİ

Planladığımız çok üstünde olumlu bir ziyaret oldu. İlk defa bir Türk siyasetçi senatoda konuştu. Senatörler sonunda ayağa kalkarak ayakta alkışladılar. Türk iş adamlarıyla bir araya geldik. Sayın Putin tarafından kabul edildik. Türkiye'nin arabuluculuk yönü gündeme geldi. Gazze'de yaşananlar konusunda Rusya bize yakın. Rusya, İsrail konusunda sürece daha etkin katılmalı.

"ABD'NİN HAKİMİYETİNİN SONUNA GELİNDİ"

Özel olarak S-400'ü konuşmadık. Dünya yeni bir döneme girdi. Ben 2022'de ABD'nin Afganistan'dan apar topar çıkmasıyla başladığını düşünüyorum. ABD'nin hakimiyetinin sonuna geldi. Artık yeni güç denklemleri ortaya çıkacak. Türkiye en önemli avantaja sahip ülkelerden.

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'Türkiye'nin ekseni kayıyor' diyenlerin anlayışı müstemleke anlayışıdır. Türkiye'nin tek ekseni milli ekseni.

YEŞİL PASAPORT

Yeşil pasaportun olumlu olacağını düşünüyorum. Medyayla da paylaştım. Bununla ilgili bir teklifin verilmesi lazım, henüz gelmedi.

Meclis'te kavga gürültü görüntülerinin ortadan kaldırılması lazım. Söz yarası kılıç yarasından daha keskindir. Buna dikkat etmek lazım. Vekillerin her birisi davranış olarak millete örnek olmalı.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMASI

Meclis'te anayasa yapma iradesi var. Şimdiye kadar yaptığımız görüşmelerde 'katılmıyoruz' diyen bir parti olmadı. Anayasa yapma meselesi aritmetik meselesidir.

Terörle mücadelede olumlu noktadayız. Terör birtakım devletlerin maşası. Vatandaşı teröristten ayıran anlayışla çalışıyoruz. Siyasi partiler, teröre mesafe koymalı. Topyekûn mücadelenin paydaşı olmalılar.

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