Tazesini herkes sevmez, kurutulunca tadına doyum olmuyor! Şimdi kapış kapış gidiyor

Kuru cennet hurması üretiminde Türkiye birincisi olan Denizli'nin Honaz ilçesinde, hurmanın ihracat ürününe dönüşmesiyle dikim alanları her geçen yıl daha da genişliyor. Yaklaşık bin 500 ailenin geçim kaynağı haline gelen cennet hurması, iç piyasanın yanı sıra yurt dışı pazarına da gönderiyor. İhraçlık kiraz üretiminde de Türkiye’de söz sahibi olan ilçede üreticilere öncülük eden ve 2 bin 500 ata tohumunu korumak için Yerel Tohum Bankası kuran Honaz Belediyesi, cennet hurması ticaretinin geliştirilmesine yönelik önemli bir projeye imza attı. Honaz Belediyesi Yerel Tohum Merkezi, ilçede yetişen cennet hurmasından tamamen el değmeden, hijyenik şartlarda cips üretimine başladı. Sağlıklı atıştırmalık olarak dikkat çeken bu yenilikçi ürün, hem Honaz’a katma değer sağlayacak hem de çiftçilere yeni gelir kapısı oluşturacak.



"Bu ürünün içinde hiçbir zararlı madde yok"

Geçtiğimiz hafta üretimine başlanılan cennet hurması cipslerinin doğal ve katkısız kurutma işlemi tamamlanarak ambalajlandığını ifade eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 7 gün önce dilimleyerek kurumaya bıraktığımız cennet elmaları bugün kutularımıza yerleştiriyoruz ve artık kullanıma hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi bu kutularda içinde ne olduğunu görebildiğiniz şekilde ambalajlandı ve artık sizlerin sofralarına gitmek üzere şu anda yolculuğa başlıyor. Burası oldukça başarılı bir uygulamanın ev sahipliğini yapıyor. Cennet elması konusunda yeni yeni üretim biçimleri geliştirmeye çalışıyoruz ve bu konuda da çok başarılı bir uygulama gerçekleşti. İnanın tadı muhteşem çok güzel bir tat var. İçindeki aroması ve tadı gerçekten insana bir hoşluk veriyor. Mutlaka denemeniz tavsiye ederim. Kutularımız 2 büyük farklı büyüklükte planlandı. Bir tanesi 100 gram, bir tanesi de 200 gram olacak şekilde planlandı ve böylece sizlerin sofrasına ulaşacak afiyet olsun. Keyifle yiyebilirsiniz. Çünkü bu ürünün içinde hiçbir katkı maddesi yok. Bu ürünün içinde hiçbir zararlı madde yok. Çocuklarınıza, yaşlılarımıza herkese keyiflice yiyebilirler. Çünkü biliyorsunuz beslenme artık hastalıkların da aslında başlangıç noktası. Bu doğal ürünümüzü katkısız. Bu doğal ürünümüzü keyifle tüketebilirsiniz. Afiyet, bal, şeker olsun" dedi.



Yerel Tohum Merkezi Ziraat Mühendisi Tuğba Çınar, "Cennet elması ürünümüzü bu sezon kurutma şeklini bir değişiklik kattık. Aslında önceden asarak kuruttuğumuz cennet elmalarını bu sezon cips haline getirdik. Bu şekilde önce soyduk arkasından 4 milimlik makinadan geçirerek ince hale getirdik ve kurutmaya serdik. Yaklaşık bir hafta gibi süreçte doğal bir ortamda herhangi bir ilaç, kimyasal madde kullanmadan kuruttuk. Şimdi paketleme aşamasındayız. Gayet sağlıklı, güvenilir bir şekilde tüketebileceğiniz cennet elması kurullarımızı sizlere hazır hale getirildi, afiyet olsun" ifadelerini kullandı.