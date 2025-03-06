TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nin detayları belli oldu! Sinemada yenilikçi adımlara öncü olacak

Sinema sanatına adanmış bu anlamlı buluşmada, festival kapsamında değerlendirilecek filmler, jüri sürecinin detayları ve festivalin genel çerçevesi üzerine önemli açıklamalar yapıldı.

Basın toplantısına festival başkanı İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, festival direktörü İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nagihan Çakar ve juri üyeleri katıldı.

Toplantıda, Doç Dr. Nagihan Çakar yaptığı açıklamada ulusal ve uluslararası kategorilerde birçok başvuru aldıklarını ve festivalin dördüncü yılında yine güçlü bir seçkiyle sinemaseverlerin karşısına çıktıklarını vurgulayarak festival kapsamında sinemanın değişen dinamikleri konuşulan paneller, atölyeler ve söyleşiler düzenleneceğini, bu yıl özellikle yapay zekâ ve sinema gibi yenilikçi konulara da yer verileceğini açıkladı.

"YENİLİKÇİ ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

SİNEMADA YENİLİKÇİ DEĞİŞİMLERE ÖNCÜ OLACAK

Çakar ayrıca “Amacımız, Tayf’ı her yıl daha da büyüterek uluslararası alanda güçlü bir marka haline getirmek. Sinema sürekli değişen bir sanat dalı, biz de bu değişime ayak uydurarak yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz. Tüm sinemaseverleri, genç yetenekleri ve sektör profesyonellerini festivalimize davet ediyoruz!” diyerek festivalin amacını bir kez daha ortaya koydu.

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Sinema sanatının özgün renklerini yansıtmayı hedefleyen TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali, sinema sanatını destekleyen ve genç yeteneklere alan açan güçlü bir platform olma vizyonunu sürdürüyor. Festivalin jüri üyeleri ve organizasyon ekibi, titiz seçim süreciyle sinemanın özgün ve yenilikçi yüzlerini seyirciyle buluşturmayı amaçlıyor.

Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali jüri başkanlığını Yönetmen- Gazeteci Nebil Özgentürk üstlenirken, Ana jüri üyeleri arasında Oyuncu Caner Cindoruk, Sinema Yazarı-Akademisyen Barış Saydam, Oyuncu Nazan Kesal, Belgesel Yapımcısı- Reklam Yönetmeni Ahmet Utlu, Köşe Yazarı İhsan Yılmaz, Gazeteci Mukaddes Kaya, Senarist Arda Ekşigil yer alıyor.

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali, jüri üyelerinin geniş perspektifi ve uzmanlığıyla, katılımcı filmlerin en adil ve titiz şekilde değerlendirilmesini sağlamayı hedefliyor. TAYF, 24-26 Nisan 2025 tarihleri arasında sinemaseverleri bekleyen dopdolu bir programla unutulmaz bir festival deneyimi sunmaya hazırlanıyor.