TAYF 2025’te büyük final gerçekleşti: Ödüller sahiplerini buldu

Törenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, konuşmasında genç sinemacıların yaratıcılığını desteklemenin önemine değindi. İstanbul Topkapı Üniversitesinin iki yıldır desteklediği TAYF film festivalini desteklemeye devam edeceklerini vurgularken oldukça kalabalık olan salonu işaret ederek seneye daha büyük salonlarda buluşacağız dedi.

Festival Direktörü ve İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nagihan Çakar konuşmasında TAYF’ın dört yıl önce kısa film üreticilerine bir alan açma, sinemanın birleştirici gücünü kutlama ve yaratıcı buluşmalar için bir platform olma hedefiyle yola çıktığını vurgulayarak, festivalin bugün bir hayal ortaklığına dönüştüğünü belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’ne, İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne, jüri üyelerine, festival ekibine, sponsorlarına ve destek veren tüm kuruluşlara teşekkürlerini sunan Çakar, 'Bu gece sadece ödülleri değil; emeği, tutkuyu, sabrı ve hayalleri kutluyoruz. Finale kalan tüm yönetmenleri ve ekipleri gönülden tebrik ediyorum,' ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

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Festivalin üç gün boyunca süren programının ilk iki gününde finalist filmlerin gösterimleri, paneller, yönetmen söyleşileri, atölyeler ve oyuncu buluşmaları yer aldı. 24-26 Nisan 2025 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması’nda yapılan bu iki günlük programda gösterimler sonrası yapılan etkileşimli oturumlarla kısa film izleyicisi ile yaratıcıları arasında bir köprü oluşturması hedeflendi.

24 ve 25 Nisan’da yapılan etkinlikler kapsamında 24 Nisan’da İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin’in, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “Özgür İradeden Yapay Zekaya Yolculukta Sinemanın Yeri” başlıklı panel, yönetmen Hilal Saral ile Ramazan Bilge moderatörlüğünde “Yönetmenlik Üzerine” bir söyleşi ve senarist-yönetmen Erhan Tuncer ile “Yazmak ve Yönetmek” başlıklı etkinlik sinemaseverlerle bir araya geldi. 25 Nisan günü ise Ramazan Bilge moderatörlüğünde oyuncu ve akademisyen Umut Abdül Süsler “Bir Karakter Yaratmak” üzerine derin bir sohbet, gazeteci Mukaddes Kaya ile moderatörlüğünü Dr. Seran Göçer’in üstlendiği “Güzellik ve Estetik Oyuncuya Değer mi Katar, Engel mi Olur?” başlıklı dikkat çekici bir panel izleyicilerle buluştu. Ayrıca sinemaseverler “Arif Olmak” ve “Toprağa Dönüş” adlı iki filmin de özel gösterimlerini izledi.

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Festivalin son gününde yapılan ödül töreni ile başkanlığını Yönetmen-Gazeteci Nebil Özgentürk’ün yaptığı ve üyeleri arasında Oyuncu Caner Cindoruk, Sinema Yazarı-Akademisyen Barış Saydam, Oyuncu Nazan Kesal, Belgesel Yapımcısı ve Reklam Yönetmeni Ahmet Utlu, Köşe Yazarı İhsan Yılmaz, Gazeteci Mukaddes Kaya, Senarist Arda Ekşigil’in de bulunduğu jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 6 ana kategoride ödüller sahiplerini buldu. Ayrıca teknik dallarda başarı gösteren yapımlar da onurlandırıldı.

Sunuculuğunu Hande Sarıoğlu’nun yaptığı Festivalin bu yılki büyük ödülleri şöyle dağıldı: En İyi Ulusal Kısa Film dalında Ömer Ferhat Özmen’in “Eksi Bir” filmi, En İyi Ulusal Öğrenci Filmi kategorisinde Yaşar Güney Yurdakul’un “Kötü Bir Gün” filmi, En İyi Uluslararası Kısa Film ödülü ise İranlı yönetmen Mahdi Iravani’nin “Manuscripts” adlı filmi ödül alırken, Belgesel dalında Hasan Ete’nin “İyi Ölüm” filmi ödüllendirildi.

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En İyi Yönetmen ödülünü “Eksi Bir” filmiyle Ömer Ferhat Özmen alırken, Ozan Ayhan (Bomba) En İyi Erkek Oyuncu, Aslıhan Kapanşahin (Hangi Gece Büyüdüysem) En İyi Kadın Oyuncu seçildi. Teknik dallarda Ziya Kasapoğlu (Günaydın Anne) En İyi Görüntü Yönetmeni, Deniz Büyükkırlı (Tavuk Suyuna Çorba) En İyi Senaryo, Özge Uçar (Yolda) En İyi Kurgu ödülünü aldılar. Jüri Özel Ödülüne ise “Rehber” filmiyle Mert Erez layık görüldü.

1. yılını başarıyla tamamlayan TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali, 2026 yılında beşinci yıl coşkusuyla yoluna devam edecek. Festival yönetimi, daha geniş katılımlı ve uluslararası iş birliklerini artıracak yeni projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.