Tatvan'da tırlar kafa kafaya çarpışarak alev topuna döndü

13.05.2026 - 18:26

Kaynak: BİTLİS (İHA)

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışarak alev topuna döndüğü kazada 2 sürücü de hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Alacabük köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da yangın çıktı. Alevlere teslim olan tırların içerisinde bulunan iki sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, sürücülerin cenazelerinin morga kaldırıldığı belirtildi. Kazanın kesin nedeniyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

