Hatay Kırıkhan’da ormanı yangını çıktı
13.05.2026 - 18:21
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 15.00 sularında Kırıkhan ilçesi Alibeyçağıllı Mahallesi Morbağlar mevkiinde çıktı. Mahallede bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın; 3 arazöz, 15 jandarma personeli ve 20 güvenlik korucusunun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.