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Tatvan'a gitmek isteyenlere müjde! Detayları açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Müdürlüğü, X hesabından Ankara-Tatvan turistik treni için bireysel bilet satışlarının başladığını duyurdu.

18.03.2024 - 10:03 | | İHA
Tatvan'a gitmek isteyenlere müjde! Detayları açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Müdürlüğü, X hesabından Ankara-Tatvan turistik treni için bireysel bilet satışları başladığını açıkladı. Bilet satışlarının üst sınır olmaksızın grup taşımalarına da açık olacak olan seferlere 17 Nisan itibarıyla Ankara’dan Bitlis’in Tatvan ilçesine yola çıkılacağı belirtildi.

Tatvana gitmek isteyenlere müjde Detayları açıklandı

17.04.2024-12.06.2024 arasında her çarşamba Ankara’dan 15.55’te hareket edecek olan turistik tren, gezi amaçlı Elazığ’da 4 saatlik duruş yapacak ve son durak olan Tatvan’a ise saat 19.16’da varacağı bildirildi. 19.04.2024-14.06.2024 arasında ise her cuma Tatvan’dan 06.35’te hareket edecek olan turistik trenin, gezi amaçlı Palu’da 3 saat, Elazığ’da 4 saat, Kayseri’de 3 saat duruş yaptıktan sonra Ankara’ya saat 17.11’de varacağı açıklandı.

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