Tatilciler dönüyor! 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda büyük yoğunluk

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler geri dönmeye devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşurken otobüsler ve yolcularını karşılamak için özel araçlarıyla gelenler otogara girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı yolcular ellerindeki valizlerle yürümek zorunda kaldı.

'TRAFİK ÇOK YOĞUNDU, İLERLEYEMEDİK'

Otogardaki yoğunluk hakkında konuşan Ali Özdemir, “Memleketim, Niğde'ye gidiyorum. Oğlumun yanına ziyarete gelmiştim, şimdi geri dönüyorum. Aşağılarda trafik çok yoğundu, ilerleyemedik. 'Sen dön bari, ben yürüyeyim' dedim. Şimdi yaya olarak devam ediyorum. Mecburen beklemek zorundayım. Önce İzmit'e gideceğim, oradan da başka bir araçla memlekete geçeceğim" dedi.

'BİLET BULMAKTA ÇOK ZORLANDIM'

Bayram dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşandığını ifade eden Ege Salih Başhan ise “Tekirdağ'dan geliyorum. Normalde buralıyım ama bayramı orada geçirdim. Özellikle dönüş yolculuğu çok yoğun. Otobüsler doluydu, bilet bulmakta çok zorlandım. Aslında bu kadar yoğunluğu bugün beklemiyordum. Bayramın bitişiyle birlikte olur diye düşünüyordum ama tatilin uzaması yoğunluğu bugüne taşımış" diye konuştu.

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'BU KADAR YOĞUNLUĞU BEKLEMİYORDUK'

Kardeşiyle birlikte bayram tatiline çıktıklarını belirten Ahmet Talaf, “Adıyaman'a gittik, ardından Antep'e uğradık, şimdi de İstanbul'a döndük. Artık işimize gücümüze bakacağız. Babam bizi arabayla almaya geliyor ama trafik çok yoğundu. Biz de 'Bizi dışarıda indir, yürüyerek gelelim' dedik. Bu kadar yoğunluğu beklemiyorduk, açıkçası şaşırdık" ifadelerini kullandı. Ailesiyle birlikte Adana'dan döndüğünü söyleyen Şükran Er ise, “Adana'dan geliyoruz. İstanbul'dan gitmiştik, tatili orada geçirdik. Dönüş yolculuğu çok zorluydu, trafik vardı ve oldukça yorucuydu" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA AYNI GÖRÜNTÜ

Ramazan Bayramı tatili sürecinde iç ve dış hat noktalarına seyahat eden yolcuların kente dönüşleri dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Bayramda 9 günlük tatil dolayısıyla memleketlerine ve tatil bölgelerine giden İstanbulluların, kente dönüşü sürüyor. Dönüşlerini tatilin son gününe bırakan yolcular, İstanbul Havalimanı'nda, özellikle iç hatlar geliş terminalinde yoğunluk oluşturdu.

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Valizlerini almak isteyen yolcular, bagaj bantlarının bulunduğu alanda sıra bekledi. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler ise yoğunluğu azaltmak için önlemlerini arttırdı. Havalimanı işletmecisi İGA ve Turkish Ground Services (TGS) çalışanları, bagaj alım alanında ve çıkışta yolculara yardımcı olup onları yönlendirdi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

Tatili dönüşlerinin son güne bırakılmasıyla havadan ve karadan İstanbul'a girişlerin arttığı akşam saatlerinde trafik yoğunluğu da yükselmeye başladı. Saat 17:45 itibariyle yüzde 63 olan yoğunluğun işten çıkışların başlamasıyla daha da artacağı öngörülüyor.