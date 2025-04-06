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Tatilciler dönüşe geçti, yollarda yoğunluk yaşandı

06.04.2025 - 18:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tatilciler dönüşe geçti, yollarda yoğunluk yaşandı

Ege Bölgesi’nin kavşak kenti konumunda bulunan Afyonkarahisar’da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle araç yoğunluğu yaşandı. Yoğunluğun genel olarak İstanbul ve Ankara yönüne oldüğü görüldü.

Afyonkarahisar-Antalya karayolunda 9 günlük bayram tatilinin sona ermesi ile yoğunluk yaşandı. Dün akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu bu günde artarak devam ederken, polis ekipleri kavşaklarda denetimlerini artırdı.

Karayolunun geçtiği Sandıklı ilçesindeki kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoğunluk nedeniyle trafik akışında zaman zaman yavaşlamalar ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Karayolundaki yoğunluğun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

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