Tatil planı olanlar dikkat! Loca fiyatları 40 bin TL

Deniz sezonuyla birlikte tatil yörelerindeki “beach” cumhuriyetlerinin sınır tanımaz faaliyet ve ücretleri de yine gündemde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “Denizler Halkındır” diyerek vatandaşın denize ulaşmasını engelleyen bütün unsurların ortadan kaldırılacağını açıklarken, kıyı ve deniz içindeki localar tepkiyle karşılanıyor. Hukukçular ise ruhsatsız yapılarak uygulanan para cezalarının cüzi meblağlarda olduğunu, Kıyı Kanunu’nda öngörülen hapis cezasının ise uygulamada pek görülmediğini belirterek, kaymakamlıklar, belediyeler ve il özel idarelerinin denetim sorumluluğuna işaret ettiler.

‘İMKANSIZLIK KRİTERİ’

Avukat Gökhan Bilgin, deniz içindeki locaların anayasa ve kanunlara aykırı olduğunu söyledi.

Söz konusu locaların ruhsatlandırılabilme imkanı olmadığını, Kıyı Kanunu’nun İmar Kanunu’na atıf yaptığını belirten Bilgin, “İmar Kanunu’nda ‘yapı’ tanımı var. Mesela yüzen bir iskele bile yapı sayılabiliyor. Yapı sayıldığı noktada o unsurun yapı ruhsatının bulunması gerekiyor. Şu anda sadece kıyıya ulaşmanın imkansız olduğu durumlarda iskeleye veya merdivene izin veriliyor. İmkansızlık kriteri getirildi yasal düzenlemelerle” dedi. Bilgin, yapı ruhsatı bulunmayan bir yapıya yıkım ve para cezası uygulanacağını belirterek, “Para cezaları cüzi meblağlar” diye konuştu. Bilgin, denetim noktasında ise “haksız işgalde” idarenin müdahalesiyle kaymakamlıkların; belediye ve mücavir alan sınırlarında belediyenin; belediye ve mücavir alan sınırı dışında ise il özel idaresinin sorumlu olduğunu belirtti.

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‘EKOSİSTEMİ OLUMSUZ ETKİLER’

Milliyet'te yer alan habere göre; iklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı ve Çevre Mühendisi Baran Bozoğlu ise “Anayasa’ya göre, kıyıların tamamen halkın erişimine açık olması gerekir. Bungalov yapılar ne yazık ki ülkemizin birçok tatil beldesinde yapılmış durumda. Kimilerinde çok geniş yerleri kaplıyor. Bunları deniz zeminine sabitlemek için çeşitli inşaat metodları; beton dökümü, demir yapıların kullanıldığını görüyoruz. Bunlar kuşkusuz kıyı başta olmak üzere deniz içerisindeki ekosistemi de olumsuz etkileyen yapılar” ifadelerini kullandı.

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ÇADIR TURİZMİ DE PAHALI

Muğla’nın turistik merkezlerindeki lüks otellerde konaklama ücretleri yüksek olduğu için tatil yapma imkanı bulamayan tatilciler, Muğla’nın Ula, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde çam ormanlarındaki kamp alanlarında ucuz tatili tercih ediyor. ‘Sakin kent’ unvanıyla bilinen Ula ilçesine bağlı Akyaka’da 600 dönüm arazi üzerine kurulu olan Muğla Valiliği bünyesinde bulunan “Muğla Vakfı” tarafından işletilen çadır kamp alanında çadır ve karavanları ile tatil yapan tatilciler, zamma tepki gösteriyor.

2023’te 100 TL olan 20 metrelik küçük çadırların fiyatı 350 TL’ye, kişi başı ücret ise 20 TL’den 50 TL’ye yükseldi. 500’e yakın çadır ve karavan kapasitesine sahip kamp alanına kurdukları çadır ve karavanlarda tatilini geçiren 4 kişilik bir aile 30 metrekarelik çadır ve otopark bedeli olarak günlük 750 lira civarında ödeme yapıyor.

‘İŞLETME HAKKI DENİZ İÇİNİ KAPSAMAZ’

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İsminin açıklanmasını istemeyen bir avukat da, denizlerdeki loca işgalinin en başta Anayasa’ya aykırı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Sahiller tamamen halkındır, devlet halk için muhafaza eder. Kıyı Kanunu’na muhalefete hapis cezası öngörülmüş ancak uygulamada görmüyoruz kanunilik şartını ‘doğal yapıyı bozma’ eylemi muğlak olduğundan. Para cezasını da insanlar bilerek, severek ödüyor. Devletin bu şekilde bir kullanıma müsaade etmeyeceği öngörülür. Ancak haksız işgal adı altında giriyorlar. Özel de olsa işletme hakkı deniz içini kapsamıyor. Havlunuzu alıp, hangi plaj işletmesi olursa olsun hiçbir ücret ödemeden gidip oradan faydalanabilirsiniz.”

FİYATI 40 BİN LİRA!

Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi ve Türkbükü’nde deniz içinde loca kiralamak isteyenler en az 10 bin lira ödüyor. Sahilde bulunan loca fiyatları ise 7 bin 500 liradan başlıyor. VİP Loca hizmeti sunan Bodrum Park Resort, Bodrum Holiday Resort ve Highlight Hotel Yalıkavak gibi otellerin loca fiyatları ise 40 bin TL’ye kadar çıkıyor. Highlight Hotel Yalıkavak’ın localarının fahiş fiyatı geçen yıllarda sık sık gündeme gelmişti.

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