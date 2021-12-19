Tatil haberleri peş peşe geliyor! Okullarda eğitime ara verildi...

Konya'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı. Yağışların devam etmesi üzerine merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli veya hamile kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağı öğrenildi.

ANTALYA-KONYA KARAYOLUNDA TIR’LARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kar yağışının etkili olduğu Antalya-Konya karayolunda TIR’ların bekleyişi sürüyor. Akseki merkezde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Akseki’nin yüksek kesimlerinde birçok mahallede yollar ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açma çalışmaları belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor.

KONYA HADİM'DE KAR KALINLIĞI YARIM METREYİ GEÇTİ

Hadim ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

31 İLÇEDE YOĞUN KAR MESAİSİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan kar yağışına karşı yolları açık tutmak için 31 ilçede 24 saat esasına göre kar mesaisi yapıyor.

PEŞ PEŞE KAR TATİLİ HABERLERİ

TUNCELİ

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde okullar, bir gün süreyle tatil edildi. Tunceli’de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapanırken, yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullar, bir gün süreyle tatil ilan edildi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Pülümür-Erzincan arasında bulunan Muti köprüsü ile Tunceli-Karaoğlan-Ovacık karayolu araç trafiğine kapatıldı. Tunceli'nin Ovacık ile Nazimiye ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime bir gün ara verildi. İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ve Nazimiye ilçelerimizde eğitime Pazartesi günü ara verilmiştir" denildi.

KARAMAN

Karaman’ın Başyayla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi. Başyayla Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Kaymakamlık resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, "İlçemiz genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullar 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. “dendi.

AKSARAY

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi. İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ortaköy Kaymakamlığı tarafından, yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın olmak üzere eğitime bir gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Karlıova ilçesi genelinde 20 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün için idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yaşığışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın bir gün süre tatil edildiği duyuruldu. İlçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, eğitime bir gün ara verilmesine neden oldu. Tufanbeyli Kaymakamlığı, ilçe genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için eğitim ve öğretime yarın bir süreyle ara verildiğini açıkladı.

KARS

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı ifade edildi. Kars'ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle Pazartesi günü eğitime tüm okullarda ara verildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20. 12.2021 Pazartesi günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 (Bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır.”