Tartıştığı eşini boğazını keserek öldürdü ardından hayatına son verdi

21.05.2026 - 22:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde çocuklarının gözü önünde tartıştığı eşini boğazını keserek öldüren şahıs, aynı bıçakla kendi boğazını keserek intihar etti.

Alandere Mahallesi 536. Sokak’ta meydana gelen olayda, 13, 8 ve 12 yaşlarındaki çocuklarının önünde tartıştığı eşi Alev Yılmaz’ın (37) boğazını keserek öldüren eşi Fatih Yılmaz (44), aynı bıçakla kendi boğazını keserek intihar etti.

13 yaşındaki çocuğun durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fatih ve eşi Alev Yılmaz’ın cansız bedenleri hastane morguna sevk edilirken, çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

