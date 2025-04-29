Tartışmalı algoritma değişikliği... Meclis, Google temsilcilerine nedenini soracak

Google’ın algoritma değişikliği ve bunun başta haber siteleri olmak üzere olumsuz etkileri tartışılmaya devam ederken, Meclis Dijital Mecralar Komisyonu, 8 Mayıs’taki toplantısında konuyu masaya yatıracak. Komisyon, davet ettiği Google temsilcilerinden algoritma değişikliğiyle ilgili bilgi alacak ve tepkileri dile getirecek.

Milliyet'ten Evrim Güvendik'in haberine göre; Google, yılda binlerle ifade edilen algoritma değişikliğiyle, medya ekosistemine zarar vermek, bağımsız habercilik ve yayıncılar üzerinde ciddi baskı oluşturmakla suçlanıyor. Algoritma değişikliği son olarak bazı haber sitelerinin ekonomik gerekçelerle kapanmasına neden olurken, Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman da Google’a, haber sitelerini ekonomik anlamda zora sokma ve halkın haber alma hakkına müdahale etme eleştirisini yöneltmişti.

‘Rekabete aykırı uygulama’

Yayman, Google’ın aldığı tek taraflı kararların medya kuruluşları için sadece ekonomik bir sorun değil sansür mekanizmasına dönüştüğü eleştirisinde de bulunmuştu. Google’ın algoritma değişikliği sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de tepki görürken, kamuoyunda ve yayıncılar tarafından Google’ın rekabete aykırı uygulamalara son vermesi, her görüşten haber sitesine eşit fırsat tanıması, medya çeşitliğini engelleyen politikalarına son vermesi isteniyor.

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Algoritma değişikliğini gündemine alan Meclis Dijital Mecralar Komisyonu da tepkiler üzerine harekete geçti ve Google temsilcilerine davette bulundu. Bu çerçevede Google temsilcileri 8 Mayıs’taki komisyon toplantısına katılacak, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Komisyon, algoritma değişikliğine yönelik tepkileri de dile getirerek, Google’a yönelik uyarılarda bulunacak. Google temsilcileri geçen yıl Haziran ayında da Dijital Mecralar Komisyonu’na katılarak dijital telifle ilgili soruları yanıtlamıştı.

‘Sürekli algoritma değişiyor’

Google’ın “bir arama dizinindeki sorgu için mümkün olan en iyi sonucu veya sonuçları kullanıcıya sunmak için kullanılan karmaşık bir sistem. Sorgudaki mümkün olan en iyi sonucu çıkarmak için karmaşık bir yapıda ve birbirleriyle bağlantılı bir çok algoritmanın beraber kullanıldığı” şeklinde savunduğu algoritma değişikliği, Google’ın ilk dönemlerinde yılda 15-20’li rakamlarla ifade edilirken günümüzde ise bu sayı yılda binlerle ifade ediliyor. Google, 2024 yılında gerçekleştirdiği algoritma güncellemeleriyle bazı haber sitelerinin trafik kaybı yaşamasına neden oldu. Ekim ayında yapılan bir güncelleme sonrasında bazı bağımsız ve yerel haber siteleri neredeyse görünmez hale gelirken, belirli medya kuruluşları daha fazla ön plana çıktı.